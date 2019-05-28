المعاني: ايداع الرواتب في البنوك شرط أساسي لترخيص المؤسسات التعليمية

الغد- قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير” صباح اليوم الثلاثاء، بإن على المؤسسات التعليمية تقديم كشف مصدق بايداع الرواتب، مضيفاً بأنه سيكون شرطا أساسيا لترخيص المؤسسات التعليمية.

تم التعميم اليوم على الزامية تقديم كشف مصدق بايداع الرواتب في البنوك او المحافظ الالكترونية كشرط اساس لترخيص واعادة ترخيص المؤسسات التعليمية. وتم النص في التعميم على سريانه على كل طلب يقدم اعتبارا من تاريخه. #الترخيص_مشروط_بتحويل_الراتب — Walid Maani (@WalidMaani) May 28, 2019