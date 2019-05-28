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المعاني: ايداع الرواتب في البنوك شرط أساسي لترخيص المؤسسات التعليمية

منذ 13 دقيقة
وزير التربية والتعليم وليد المعاني -(تصوير: ساهر قدارة)

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الغد- قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير” صباح اليوم الثلاثاء، بإن على المؤسسات التعليمية تقديم كشف مصدق بايداع الرواتب، مضيفاً بأنه سيكون شرطا أساسيا لترخيص المؤسسات التعليمية.

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