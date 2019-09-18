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المعاني: حريصون على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين

منذ ساعتين
إضراب المعلمين
جانب من اعتصام المعلمين -تصوير محمد مغايضة

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ألاء مظهر
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عمان– أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أن أبواب الوزارة ما زالت مفتوحة للحوار بشأن اضراب المعلمين.

وقال الدكتور المعاني في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة تسعى إلى حوار جاد وغير مشروط مع النقابة في الوزارة ومع الفريق الحكومي المكلف والذي شكله رئيس الوزراء.

وجدد المعاني حرص الوزارة على ضمان فرص التعليم المناسبة للطلبة واستقرار العملية التدريسية في المدارس.

وأكد حرص الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين.

وأشاد المعاني بدور وجهود الوساطات المختلفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين لإنهاء الأزمة.

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