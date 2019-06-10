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المعاني لطلبة “التوجيهي”: أنتم تستطيعون.. أتمنى لكم التوفيق والفلاح

منذ 56 دقيقة
وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، وليد المعاني-ارشيفية

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عمان-الغد- وجّه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، وليد المعاني ، مساء الاثنين، رسالة إلى طلبة التوجيهي، قبل الامتحانات التي تنطلق غدا الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها “أنتم تستطيعون”.
وكتب المعاني: ” #أنتم_تستطيعون ، هذا ما أرغب في قوله لكم في ليلة أول امتحانات هذا العام. أثق بكم وبقدراتكم على تحقيق نتائج ممتازة، وأثق بما قام به معلموكم من تهيئة وتحضير لكم. أتمنى لكم التوفيق والفلاح، وأن تتمكنوا من تحقيق أمانيكم. #شهادة_الدراسة_الثانوية_الأردنية”

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