المعاني يرعى احتفال تخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبة معهد اليوبيل التابع لمؤسسة الملك الحسين

عمان-الغد- مندوبا عن حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين المعظم، رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبة معهد اليوبيل التابع لمؤسسة الملك الحسين .

واحتفلت المدرسة بتخريج نخبة من الخريجين والخريجات من كافة برامجها (الوطني والأجنبي IG والدولي IB) حيث بلغ عدد الطلبة الخريجين 130 طالبا وطالبة.

وأكدت مديرة المعهد السيدة سهى جوعانة بكلمتها على قيم مدرسة اليوبيل وهنّأت الطلبة وأولياء أمورهم بتخرّج أبنائهم راجية لهم التوفيق والنجاح دائما، مؤكدة على فلسفة اليوبيل ورسالتها وما تقدمه من معارف ومهارات للطلبة لخوض معترك الحياة ورفد الوطن بنخبة من القادة المتميزين، المؤمنين بالله، والمتسلحين بالعزيمة والمسؤولية.

وأدى الطلبة الخريجون والخريجون السابقون قَسم مدرسة اليوبيل وقاموا بعرض خبراتهم المختلفة الّتي تعلّموها من خلال مشاركاتهم في المسابقات العالمية والإقليمية والمحلية، وعَرَض بعضهم لخبرته التي اكتسبها في مدرسة اليوبيل، كما شارك خرّيجا مدرسة اليوبيل الدكتور أحمد ياسين من الفوج الخامس، والإعلامية روان الجيوسي من الفوج السابع قصص نجاحهم، وتحدّث الدكتور عن إنجازاته الطبية المتميزة التي حققها، أما الإعلامية روان الجيوسي فتحدّثت عن تجربتها في مجال الإعلام المجتمعي.

وتعزيزا للقيم النبيلة التي تزرعها اليوبيل في طلبتها فقد سلّم الطلبة الخريجون الرايات للفوج الّذي يليهم، وهذه الرايات هي: راية الأردن، وراية اليوبيل، وراية الصّدق، وراية التواضع، وراية الاحترام المتبادل والتّعاطف، وراية التّعدديّة والتّنوّع، وراية التّفكير المنتج، وراية التّعاون، وراية التّميّز الأكاديمي، والمسؤولية المجتمعية.

وفي نهاية الحفل وزّع راعي الحفل ومديرة المعهد الشهادات على الطلبة الخريجين.