المعاني يضع حجر الأساس لـ 3 مدارس في إربد والمفرق والزرقاء

احمد التميمي

اربد – وضع وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني اليوم الخميس حجر الاساس لثلاثِ مدارسَ جديدةٍ موزَّعةٍ على ثلاثِ محافظاتٍ هي إربدُ والمفرقُ والزرقاءُ، وبتكلفةٍ تُقَدَّرُ بما يزيدُ على 11 مليون دولارٍ بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA .

وقال المعاني ان المدارس ستقدم الخِدماتِ التربويَّةَ لمرحلةِ رياضِ الأطفالِ والمرحلةِ الأساسيَّةِ والمرحلةِ الثانويَّةِ، تلبيةً للاحتياجاتِ المحدَّدةِ في خطَّةِ الاستجابةِ للأزمةِ السوريَّةِ مِن (2019-2017) .



وأضاف أن المشروع يتضمَّنُ توفيرَ البناءِ المدرسيِّ، وتزويدَ المدارسِ بالأثاثِ والتجهيزاتِ اللّازمةِ، ورفعَ كفاءةِ المعلّمينَ والمديرينَ عن طريقِ برنامجٍ تدريبيٍّ يتمُّ العملُ على تنفيذِهِ حاليًّا.



وأوضح الدكتور المعاني أن هذا المشروعَ الذي وضعْنا له اليومَ حجرَ الأساسِ هوَ واحدٌ منَ المشاريعِ التي قدَّمَتْها الوكالةُ الكوريَّةُ؛ إذ قدَّمَتْ في السّابقِ مشكورةً جملةً منَ المشاريعِ الداعمةِ للقطاعِ التربويِّ، منها إنشاءَ مدرسةٍ في لواءِ ماركا لذوي التحدِّياتِ السمعيَّةِ بكلفةٍ تزيدُ على خمسةِ ملايينِ دولارٍ، وقد افتُتِحَتِ المدرسةُ في شهرِ أيلولَ من عامِ 2017.

وبين أن أَمْيَزَ ما في هذا المشروعِ هو اهتمامه بهذهِ الفئةِ منَ الطلبةِ، وتقديمُ كلِّ ما يلزمُهم من أجلِ أخذِ حقِّهِم الوافي في التعلُّمِ ، إضافةِ إلى إنشاءِ مدرسةِ الأميرِ راشدٍ في منطقةِ أيدون في محافظةِ إربدَ بسعةِ تسعمئة طالبٍ أردنيٍّ وسوريٍّ، وبكلفةٍ تزيدُ على المليونَينِ ونصفِ المليونِ دولارٍ، وقدْ توافرَ في هذهِ المدرسةِ كلُّ الخِدماتِ والمرافقِ التعليميَّةِ التي تضمَنُ الوصولَ إلى البيئةِ التعليميَّةِ المناسبةِ ، وكذلكَ إنشاءُ مدرسةٍ صناعيَّةٍ متخصِّصةٍ في محافظةِ الزرقاءِ بكلفةٍ تُقدَّرُ بعشرةِ ملايين دولار.

وقال السفير الكوري في الاردن جي وان لي ان الاردن من البلدان الرائدة في التعليم بالشرق الاوسط وقامت مؤخرا بجعل التعليم احد اهدافها الوطنية للتطوير بعد ان تبنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد 2016 /2025 وان جمهورية كوريا تسعى دوما لدعم الدول الشريكة في القطاعات شديدة الحاجة.

ويتكون المشروع بانشاء ثلاث مدارس جديدة في اربد والزرقاء والمفرق لمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الاساسية والثانوية بكلفة 11.1 مليون دولار وذلك كجزء من الدعم نتيجة الاستجابة الاردنية للازمة السورية حيث سيتم رفدها بالاثاث والعديد من الادوات اللازمة لاتمام العملية التعليمية وعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة المدرسين والمدراء في المناطق الثلاث حيث من المتوقع ان يسجل ما يقارب 2700 طالب بالمدارس الجديدة لتخفيف عبء المدارس ذات الفترتين الصباحية والمسائية.