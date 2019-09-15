المعاني يوعز بقبول استقالة أيّ معلم فور تقديمها

آلاء مظهر

عمان – أكدت مصادر تربوية حضرت اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد المعاني، مع مديري التربية والتعليم من جميع محافظات المملكة، أنّ الاجتماع تضمن إيعازاً للمديرين بالقبول الفوري لأي استقالة يتقدم بها أي معلم.

وقالت المصادر لـ”الغد”، إنّ “الوزير المعاني كان واضحًا بهذا الخصوص خلال الاجتماع الذي تم عقده أمس السبت، في مقر وزارة التربية والتعليم وبحضور عدد من المسؤولين فيها”.

وتضمن الاجتماع أيضًا التأكيد على موقف وزارة التربية والتعليم بخصوص التمسك بالحوار مع نقابة المعلمين كسبيل وحيد للتوصل إلى حل لأزمة، وضرورة إنهاء الإضراب الذي يضر بمصلحة الطلبة والعملية التربوية.

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