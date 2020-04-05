المعايطة: المسحة الوراثية لحديثي الولادة إجراء روتيني

العقبة– قال مدير صحة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة إن المسحة الوراثية الجارية لحديثي الولادة في محافظة العقبة خصوصا والمملكة عموما هو اجراء روتيني، لكن الإعلان عنه جاء بسبب اجراءات الحظر المعمول بها بسبب فيروس كورونا.

واكد المعايعة في تصريح صحفي اليوم الأحد، ان 6 مراكز صحية بالعقبة و7 أخرى في مراكز القرى، بالإضافة إلى 13 عيادة فرعية تقدم خدماتها للأطفال منذ الساعة العاشرة صباحا.

واضاف، ان هذه المسحة تكشف عن الامراض الوراثية مثل التفول وامراض الغدة الدرقية وامراض الجهاز المناعي لاتخاذ إجراءات علاجية مبكرة حال اكتشاف اية امراض.

وعلى صعيد آخر، قال المعايعة إن عدد الموجودين بالحجر الصحي في العقبة حاليا 16 شخصا.

بترا