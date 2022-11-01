المعايطة: تطور الجريمة يحتم علينا العمل سويا لمواجهتها

التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة رؤساء الوفود الشرطية المشاركة بمؤتمر “سوفكس “2022 ، حيث تباحث معهم العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

والتقى المعايطة في مقر انعقاد مؤتمر “سوفكس” وفود الشرطة من شرطة نيويورك والشرطة الألمانية والفرنسية والإيطالية والتركية ومن الدول الشقيقة الامارات العربية وسلطنة عمان والشرطة الفلسطينية والدفاع المدني الفلسطيني .

ورحب مدير الأمن العام بالوفود وقدَّم لهم الشكر على تلبية دعوة مديرية الأمن العام والمشاركة بهذا الحدث العالمي الذي تحتضنه مدينة العقبة.

وأكَّد المعايطة خلال اللقاءات التي أجراها، على انفتاح مديرية الأمن العام على العمل بنهج تشاركي لتعزيز الامن والسلم في المنطقة و العالم ، ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية ، والسعي الدائم للانفتاح على أجهزة الشرطة في تلك الدول، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب معهم في شتى ميادين العمل الشرطي، لا سيّما في المجالات التدريبية والفنية والتقنية.

مشيراً إلى الظروف العالمية والتطور الحاصل للجريمة يحتم علينا جميعاً العمل سوياً لمواجهتها، لاسيّما الجرائم المُستحدثة والعابرة للحدود وجرائم المخدرات .

ومن جانبهم قدّم رؤساء الوفود، الشكر على حسن الاستقبال، مؤكدينَ على أهمية هذه المشاركة في مؤتمر “سوفكس” 2022 والتي أتاحت أمامهم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في المجالات الأمنية والتدريبية .

مؤكدينَ على التطلع لمزيد من التعاون مع مديرية الأمن العام، والبناء على ما سبق من أوجه التعاون، والانطلاق لأفق أوسع وفي شتى مجالات العمل الشرطي والأمني.