المعايطة: قانون انتخاب جديد لتعزيز العمل الحزبي

عمان– قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، اليوم الاثنين، إن قانون الانتخاب الحالي لم يؤدِ النتائج المرجوة خلال الدورتين الماضيتيين وعليه ملاحظات عدة.

وأضاف المعايطة، في تصريحات لإذاعة “حسنى”، أن التغيير في قانون الانتخاب لن يكون لأجل التغيير فقط، وانما لأجل هدف واضح وهو تأطير الحياة السياسية، مؤكدا أنه من الواضح أن الانتخابات القادمة ستجرى وفق قانون انتخاب جديد.

وأشار إلى أن “قانون الانتخاب وغيره من القوانين السياسية عززت العمل الفردي، وسنتجه نحو تعزيز العمل الحزبي، وسنسعى ليكون الانتخاب على أساس برامجي وحزبي، ولكي نصل للحكومة البرلمانية يجب أن تكون هناك أحزاب تحقق أغلبية داخل البرلمان”.