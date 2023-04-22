المعايطة يؤكد على الخدمات الأمنية والإنسانية لزوار وأهالي العقبة

زار مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم مديرية شرطة العقبة وقيادة درك العقبة ، خلال جولة تفقدّية يقوم بها وتشمل عدداً من الوحدات والتشكيلات في أقاليم المملكة.

واطّلع اللواء المعايطة على أبرز الجهود المبذولة والخدمات الإنسانية والأمنية المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر السعيد ، لا سيّما في ظل ارتفاع أعداد الزوّار والسياح الذين توجهوا إلى العقبة لقضاء عطلة العيد.

وأكّد مدير الأمن العام على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الممكنة كافة لتقديم افضل الخدمات الامنية والإنسانية ، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين ، وتوفير البيئة الآمنة لهم خلال هذه المدة.

كما زار اللواء المعايطة خلال الجولة التفقدية مركز إصلاح وتأهيل العقبة والتقى مرتبات المركز ، كما التقى ذوي عدد من النزلاء.

يشار الى أن مديرية الأمن العام فتحت أبواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة أيام العيد في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة .