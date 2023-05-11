المعايطة يرعى تخريج دورة تأهيل الشرطة المستجدين

رعى مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، حفل تخريج “دورة تأهيل الشرطة مستجدي الأمن العام” في مدرسة تدريب قوات الدرك .

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تفقد راعي الحفل طابور الخريجين الذي تقدم من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.

وقدم الخريجون تطبيقات عسكرية ومراسم تخريج، أظهروا من خلالها أعلى مستويات الانضباط واللياقة البدنية والمهارة، التي عكست التميز في التدريب والعزم لبذل أقصى الطاقات لخدمة الوطن.

وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة، والقيام بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيز أو تمييز.

وبين آمر مدرسة تدريب قوات الدرك، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن هذه الدورة تأتي ضمن نهج تدريبي يقوم على العلم والمعرفة والتدريب المتخصص .

وأضاف أن الخريجين تلقوا مساحات علمية وعملية في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان ، ومهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة، حاملين رسالة أمنية نبيلة قوامها الاحترافية في الأداء والإخلاص في العمل، تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام، وجمع كبير من ذوي الخريجين، وزع مدير الأمن العام الجوائز التقديرية على مستحقيها.