المعايطة يزور الدفاع المدني وإدارة الإقامة والحدود في العقبة

زار مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم، مديرية الدفاع المدني، وإدارة الإقامة والحدود في محافظة العقبة.

واطّلع المعايطة على أبرز الجهود المبذولة لتأمين السلامة ووسائل الحماية للمواطنين والزوّار ومختلف المؤسسات والمنشآت في العقبة.

واطمأن على جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف وفرق الغطس وسير العمل خلال عطلة عيد الفطر وتزامناً مع الحركة النشطة في العقبة.

كما اطمأن مدير الأمن العام على سير العمل في إدارة الإقامة والحدود في مدينة العقبة، مشيدا بكفاءة التنسيق بين وحدات الأمن العام وتشكيلاته المختلفة وعملها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية والاستجابة للاحتياجات المتخصصة في العقبة.