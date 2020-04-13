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المعايعة يطالب بوضع ضوابط مشددة للقادمين إلى العقبة

منذ 35 ثانية

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احمد الرواشدة
العقبة-طالب مدير صحة العقبة، الدكتور ابراهيم المعايعة، بوضع ضوابط مشددة للقادمين الى العقبة عبر المنافذ والمعابر الحدودية، خاصة بين المحافظات بهدف منع دخول وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وبين المعايعة، في تصريح لـ “الغد”، أن العقبة خالية من وجود الفيروس، مؤكدا انه لم تسجل ايه حالة اشتباه او اصابة للقادمين عبر الخدود الحرية او البرية.
واشار المعايعة ان العقبة مدينة سياحية اقتصادية وليست بمعزل عن باقي محافظات المملكة، مطالبا بتشديد الرقابة على حملة التصاريح القادمين للعقبة وفق ضوابط صحية مشددة منعا لدخول الفايروس ولتبقى المدينة الساحلية الهادئة خالية من اي حالة اصابة او اشتباه.
وعلى صعيد متصل، كشف المعايعة عن اخلاء ٨ اشخاص من الحجر الصحي بعدما امضوا مدة الحجر ١٤ يوما ليبقى حاليا في الحجر الصحي ٧٠ شخص ومعظمهم من سائقي الشاحنات القادمة للاردن عن طريق المنافذ البحرية وعاملي ومشغلي البواخر.

وأكد المعايعة أنه تم تشكيل 20 فريق استقصاء وبائي تم تقسيمهم إلى اربع مجموعات في المحافظة، مشيرا إلى أن الفرق انطلقت إلى مركز رم والديسة والقويرة، حيث تم أخذ عينات عشوائية بلغ عددها 500 عينة وجميعها خاليه من الكورونا.
وأكد أن الفرق مستمرة بأخذ العينات العشوائية وسيتم متابعتها يوميا.

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