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المعرض الرابع عشر لتسويق منتجات التشغيل الذاتي للسيدات

منذ 2 ساعتين
مبنى وزارة العمل، الجهة المنظمة للمعرض
مبنى وزارة العمل - ارشيفية

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عمان- الغد– تقيم وزارة العمل بالتعاون مع مركز زها الثقافي وبرنامج زيادة فرص التشغيل للأردنيين (EPP/GIZ) المعرض الرابع عشر لتسويق منتجات التشغيل الذاتي للسيدات.

ويقام المعرض خلال الفترة من 26 حتى 28 من الشهر الحالي في مركز زها الثقافي(خلدا)، من الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 7 مساءا.

ويأتي المعرض الذي تشارك بة عدد من السيدات من مختلف المحافظات , فرصة لعرض منتجاتهن الإبداعية التي شكلتها أيادي سيدات مبدعات، وفتح سوق لترويج المنتجات الخاصة بهن، بهدف العرض والتسويق وتمكين المرأة في مجال العمل.

ومن شأن هذا المعرض أن يشجع العاملات في المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي، بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم, حيث يوفر المعرض مساحة وطاولات للعرض بشكل مجاني بدون مقابل من السيدات.

ويشتمل المعرض على المنتجات اليدوية للسيدات والعديد من الصناعات اليدوية كالمأكولات الشعبية والحلويات والأطعمة والإكسسوارات والخزفيات والمطرزات، بالإضافة الى الصناعات التجميلية والمنتجات الزراعية والتريكو والخياطة وعدد من الصناعات الخفيفة والفسيفساء وأعمال القش.

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