المعركة مع حزب الله وإيران لم تنته

إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور

4/9/2019

لا يمكن أن نخطئ في الرسالة التي تنشأ عن كشف مصنع التدقيق الاضافي لصواريخ حزب الله في لبنان والقاعدة التي تقيمها إيران في شرقي سورية: إذا لم يتفكك النشاط حولها، فستضطر إسرائيل لان تفعل ذلك بنفسها.

هذان الكشفان نشرا في وقت واحد، ولكن بطرق مختلفة. الأول مسؤولة عنه إسرائيل مباشرة، من خلال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، والثاني مسؤولة عنه شبكة فوكس الأميركية، التي تستند إلى “مصادر استخبارية غربية”.

في الحالتين يدور الحديث عن معلوماته ثابتة، تسندها صور أقمار صناعية وشروحات مفصلة. وهي تفيد، مرة أخرى، بعمق التسلل الاستخباري لإسرائيل إلى غياهب المحور الذي يمر بين إيران ولبنان (عبر العراق وسورية)، ولكن أيضا بتصميم هذا المحور على مواصلة العمل: إيران، التي رغم مئات الهجمات العلنية والسرية تواصل البحث عن مسارات لتثبيت وجودها في سورية كي تقيم فيها الميليشيات الشيعية التي تأتمر بأمرها، وحزب الله الذي رغم رفع الستار عن مشروعه لتدقيق الصواريخ (بما في ذلك هجوم الحوامات قبل عشرة أيام في بيروت)، يواصل العمل بكثافة في المجال.

ان استخدام هذا النوع من الكشف ليس جديدا. فهو يستهدف خلق شرعية لعمل إسرائيل، لنقل رسائل إلى جهات مختلفة ومحاولة احباط أعمال العدو دون حاجة إلى استخدام السلاح. في خطابه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في السنة الماضية، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن ثلاث منشآت لتحويل الصواريخ الى دقيقة في قلب بيروت؛ وكان الهدف ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية، كي تحث حزب الله على اخراج هذه المنشآت من قبل السكان المدنيين، كي لا يكونوا في خطر.

حزب الله بالفعل عمل في حينه: فقد سارع الى تنظيف المواقع واخفاء الادلة منها، وعلى الفور تظاهر بالبراءة وادعى بانه لم يكن فيها شيء. معقول أن يدعي هكذا الان ايضا، ولكن الحدث الحالي اكثر تعقيدا من ناحيته. بخلاف المنشآت السابقة، التي اقيمت بين المواطنين، فان المنشأة التي انكشفت أول من أمس هي عسكرية ومنعزلة: اسرائيل يمكنها أن تهاجمها مع العلم انها لن تلحق ضررا جانبيا يتضمن مسا بالابرياء. وبالمناسبة، لا بد أن الناس يتذكرون البلدة التي تقام فيها المنشأة “نبشيت”، وهي التي أحتجز فيها مساعد الطيار رون اراد قبل ان تختفي آثاره.

الأمور صحيحة ايضا بالنسبة للمنشأة الإيرانية. لقد سبق لإسرائيل أن أصرت على سياستها بعدم السماح لايران بتثبيت وجودها في سورية، ومعقول الا تتردد في العمل على الحدود السورية العراقية ايضا، وبالتأكيد حين تكون في الخلفية جملة من المنشورات في الأونة الاخيرة عن هجمات إسرائيلية ضد أهداف مختلفة ترتبط بإيران في العراق ذاته. والأمل هو ان تعمل الحكومتان في سورية وفي العراق على ممارسة الضغط على ايران كي تقلص أو توقف تماما نشاطها في اراضيهما، كي لا تتضرر. فتجربة الماضي تفيد بان احتمال ممارسة هذا هذا الضغط على طهران متدن، وحتى لو كان – فان احتمالاته في التأثير على سياستها صفرية.

من هنا، فقد اصدرت إسرائيل أول من أمس لإيران وحزب الله بطاقة صفراء، قبل لحظة من اصدار بطاقات حمراء لهما. يخطئ من يعتقد أن أحداث الأيام الأخيرة على الحدود الشمالية كانت نهاية المعركة: فهي بصعوبة تشكل المقدمة لها. هذه معركة ستدور حول موضوع الدقة، واسرائيل أوضحت أمس مرة اخرى بانه في هذه المعركة ليس لديها نية للتراجع. اذا لم يقرر نصرالله التراجع عن مشروع الدقة بنفسه، كي لا يوقع مصيبة على لبنان، فان إسرائيل ستفعل هذا – حتى بثمن الحرب.