المعسكر التدريبي لمنتخب التايكواندو في روسيا يتجاوز الشهر بسبب كورونا

عمان – اقترب معسكر المنتخب الوطني للتايكواندو المقام حاليا في روسيا من تجاوز شهر كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ المنتخب معسكره التدريبي في مدينة سمارا الروسية يوم 9 آذار (مارس) الماضي، وكان يفترض أن يمتد لعدة ايام فقط، قبل أن يضطر المنتخب لتمديد المعسكر حتى اللحظة بسبب عدم القدرة على العودة إلى عمان بسبب ظروف وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

واشار الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات إلى أن اجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج التي فرضتها الحكومة، دفعت بمدرب المنتخب فارس العساف لطلب تمديد المعسكر حتى إشعار آخر، للحفاظ على التدريبات التي تأتي في اطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو – (بترا)