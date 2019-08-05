المعشر: معبر جابر سبب في عجز الموازنة

عمان – الغد – اعتبر نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ان اعادة فتح معبر جابر الحدودي كان واحدا من اسباب عجز الموازنة، وذلك بسبب “تهريب الدخان”

وأكد في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، يعقد حاليا، أن الحكومة ستغلق منافذ التهريب التهرب من خلال الإعفاءات والاستثمار، مضيفا “علينا أن نحدد أولوياتنا”.

وفي حديثه عن أسباب عجز الموازنة، المعشر إنها تشمل الإعفاءات والتهريب، فضلا عن “تشوه الضريبة”، وكذلك سيارات الكهرباء والهايبرد.

وأعلن أن الحكومة تدرس بدائل لإعفاءات التجار والتأمين الصحي، وقال “نسعى في طريق واضح لمعالجة الاختلالات”، مؤكدا أن “نحمل المواطن أعباء إضافية”.

وأكد المعشر بأنه لا نية لزيادة دعم الخبز، موضحا ان دعم الخبز النقدي بلغ قيمتة 170 مليون دينار وفروقات ب100 مليون دينار.

إلى ذلك، قال وزير المالية عزالدين كناكرية إن إيردات الحكومة من الدخان انخفضت بسبب التهريب إلى 105 ملايين دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.