المعلمون يبدأون إضرابهم عن العمل (صور)

عمان- الغد- بدأ المعلمون اليوم الأحد، تنفيذ إضرابهم المفتوح عن العمل للمطالبة بزيادة علاوة المهنة 50 بالمائة على الرواتب الأساسية، بعد عدم نجاح لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، أمس، بين نقابة المعلمين والحكومة.

وتتمسك النقابة بزيادة نسبتها 50 % على رواتب المعلمين كافة، فيما تصر الحكومة على تطبيق نظام مزاولة المهن التعليميّة، والذي تقول إنه يتيح علاوات تصل إلى 250 % مقترنة بنوعية الأداء.

بدورها طرحت لجنة التربية النيابية، حسب رئيسها إبراهيم البدور، حلا يدمج بين الموقفين، ما أفضى إلى أن تقدم الحكومة عرضا يقوم على زيادة رواتب المعلمين جميعا، لكن بنسب تعتمد على تقييم الأداء ومع غض النظر عن نظام مزاولة المهن التعليمية.

ولم تحدد النقابة موقفها من العرض الحكومي الأخير، رغم أن نقيب المعلمين ناصر النواصرة قال إن العرض الحكومي “جاء على عجل، ولم تتضح معالمه حتى هذه اللحظة”، مضيفًا “نحن بانتظار طرح واضح المعالم حتى نتحاور حوله. لم يتم طرح أرقام. الكرة ما تزال في ملعب الحكومة”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

تصوير ساهر قدارة