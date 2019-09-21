“المعلمين” تبحث حاليا الرد على العرض الحكومي.. وتحدد مصير الإضراب

آلاء مظهر

عمان – يبحث مجلس نقابة المعلمين، في هذه الأثناء، “آخر المستجدات” التي طرأت خلال الفترة الماضية، بخصوص المقترح الذي قدمته الحكومة يوم الخميس الماضي و”ما سبقه من حوارات” بين النقابة والحكومة، بحسب الناطق باسم النقابة نورالدين نديم.

وقال نديم لـ”الغد” إن الاجتماع بدأ بمناقشة “بعض القضايا الإدارية، وسيتم فيه مناقشة آخر المستجدات بخصوص الحوار مع الحكومة”، حول إضراب المعلمين المستمر منذ نحو أسبوعين.

وأوضح نديم أن المجلس سيبحث أيضا “الخطوات المقبلة للنقابة”، التي تطالب بعلاوة 50% للمعلمين.

وكان يوم الخميس الماضي شهد جولة حوار جديدة بين ممثلين عن نقابة المعلمين مع فريق حكومي، عقدت في وزارة التربية والتعليم، دون الإعلان عن التوصل لأي اتفاق يحقق مطالب المعلمين وينهي إضرابهم.

وفي أعقاب الاجتماع، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، أن الحكومة قدمت مقترحا لنقابة المعلمين يتضمن وضع نموذج جديد يؤسس لعلاقة جديدة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين، ويعمل على تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وتحسين العملية التعليمية.

وقال الدكتور المعاني في تصريحات صحفية بعد انتهاء لقاء الفريق الحكومي مع أعضاء مجلس نقابة أمس، إن النموذج المقترح سيبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام المقبل 2020 ، بحيث يلمس المعلمون نتائج مباشرة.

وفي وقت لاحق، قال نائب نقيب المعلمين، القائم بأعماله، الدكتور ناصر النواصرة، لـ”الغد” إن المقترح الحكومي لم يتطرق لمطلب علاوة الـ50% التي يطالب فيها المعلمون في الميدان، مؤكدا أن الإضراب سيبقى مستمرا حت تحقيق مطالب المعلمين.

وهو الأمر نفسه، الذي أكده نديم في تصريحات صحفية يوم الخميس، قال فيها إن “للمعلمين مطلب واحد، هو العلاوة”، موضحا أن المقترح الحكومي “لم يصلنا مكتوبا” حتى الآن. وأضاف أن مجلس النقابة سيدرس المقترح حال وصوله إليه لتحديد موقفه منه بالقبول أو الرفض.

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