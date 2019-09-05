“المعلمين” تعلق اعتصامها وتعلن اضرابا الأحد

عمان- الغد- أعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، قبل قليل، تعليق الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم والدعوة إلى اضراب مفتوح يوم الأحد المقبل في كافة مدارس المملكة.

وشهدت عمان اختناقات وازدحامات مرورية واسعة، بعدما تفرق معلمون جاءوا للمشاركة في الاعتصام، إلى المناطق المحيطة بالدوارين الرابع والخامس، إثر إغلاق جميع الطرق المؤدية إليهما.

وكانت الحكومة شدّدت في بيان صحفي التزامها بالحوار، وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين؛ مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم.وحذّ

رت من أيّ محاولة لاستغلال اعتصام المعلّمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العمليّة التعليميّة والتربويّة.

يأتي ذلك في وقت تمسكت فيه نقابة المعلمين بدعوتها للاعتصام قرب رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة 50% على رواتب المعلمين.