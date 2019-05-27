“المعلمين”: 1800 دينار تكاليف الحج ضمن بعثة النقابة

عمان- طلبت نقابة المعلمين الاردنيين من الفائزين بمقاعد بعثة الحج الثامنة للنقابة، المبادرة بايداع مبلغ 1800 دينار في حسابها بالبنك الإسلامي الأردني حساب رقم 49999 / الشميساني لاستكمال متطلبات الحصول على مقعد الحج.

وكانت النقابة أجرت في وقت سابق قرعة الحج لاختيار 86 من منتسبيها لأداء مناسك الحج لهذا العام.

واكدت النقابة في تعميم على فروعها في المحافظات، ضرورة أن يكون الايداع باسم الحاج نفسه، وتسليم اشعار الإيداع الاصلي الى فرع النقابة كل في منطقته في موعد أقصاه العاشر من شهر حزيران المقبل.

وجاء في التعميم أن كل من يتخلف عن الدفع في الموعد المحدد، سيعتبر مستنكفا وسيتم استدعاء البديل مكانه.

وحددت النقابة موعد انطلاق بعثة الحج لهذا العام ليكون يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر تموز المقبل جوا وعلى طيران الملكية الأردنية من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، فيما يكون موعد الإياب من الحج جوا من المدينة المنورة الى مطار الملكة علياء الدولي في الخامس والسادس عشر من شهر آب المقبل.

وأوضحت النقابة أن الرسوم المترتبة على كل حاج تشمل تذاكر الطيران للذهاب والاياب، والإقامة بالمدينة المنورة في فندق هوليدي فيلا من فئة خمس نجوم على بعد 150 مترا عن المسجد النبوي الشريف.

كما تشمل الرسوم الإقامة في فندق العزيزية من فئة ثلاث نجوم بمكة المكرمة، بالإضافة إلى المواصلات داخل حدود المملكة العربية السعودية من المطار الى الفندق والعكس، بالإضافة الى المواصلات الداخلية لتأدية الشعائر ومناسك الحج، ووجبات الطعام خلال فترات الإقامة.

وتشمل الرسوم كذلك بحسب تعميم النقابة، تكاليف الهدي لكل حاج، وملابس الإحرام للرجال وملابس صلاة للنساء وجالون ماء زمزم لكل حاج.-(بترا)