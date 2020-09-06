المعهد الدولي للسلام يدعو عبدالعزيز سعود البابطين لإلقاء كلمة بعنوان “التعليم، كوفيد 19 وثقافة السلام”

عمان- الغد- وجه المعهد الدولي للسلام دعوة إلى رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لإلقاء كلمة عن طريق الفيديو بمناسبة الندوة الافتراضية التي سينظمها ويستضيفها المعهد الدولي للسلام بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي بعنوان: “التعليم، كوفيد 19 وثقافة السلام” وتأتي هذه الندوة على هامش المنتدى السنوي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول ثقافة السلام، وذلك يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الكويت، الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك، ولمدة ساعة ونصف.

حيث وجه رئيس المعهد الدولي للسلام تيري رود لارسين رسالة الدعوة إلى البابطين بقوله: إن ظهور وباء كوفيد 19 يعتبر أسوأ أزمة عالمية صحية منذ قرن بما جعلنا نعاني كذلك من أزمة في التعليم، وللتخفيف من حدة انتشار الوباء اتخذت الحكومات في العالم قرارًا صعبًا وهو إغلاق المدارس، مما كان له أثراً على المجتمعات محدودة الإمكانيات بما في ذلك اللاجئين والدول التي تعاني من الصراعات الداخلية؛ وللمساعدة في التخفيف من حدة آثاره السلبية فإن المعهد الدولي للسلام ومكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سينظمان هذه الندوة رفيعة المستوى.

وسيناقش المتحدثون في هذه الندوة الأثر الناجم عن إيقاف التعليم في تاريخ العالم، كما سينظرون في كيفية عمل صانعي السياسات العالمية للحد من الآثار الصحية الناتجة عن كوفيد 19 في المدى البعيد، كما سيناقشون أثره على الحياة الطبيعية اليومية والمساواة بين الجنسين وسيدعون الجميع للتفكير بشكل عملي من خلال عبارات الأمين العام للأمم المتحدة (كيف نخلق أنظمة تعليمية ذات جدوى تدمج الجميع وتكون صلبة بما يناسب المستقبل).

وحول هذه الدعوة قال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين: إننا إذ نشكر المعهد الدولي للسلام ورئيسه تيري رود لارسين على هذه الدعوة، فإننا نؤكد على أن المؤسسة ماضية في مسارها الداعي لتعزيز ثقافة السلام، بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعهد الدولي للسلام كما جرت العادة في شهر سبتمبر من كل عام.