المعهد المروري الأردني يحاضر في مادبا

عمان- الغد- تنفيذا لخطة مديرية الأمن العام/المعهد المروري الأردني في التوعية المرورية لعام 2019م وبالتعاون مع وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء عقدت محاضرة في مجال التوعية المرورية في مركز شباب لب صباح اليوم الاربعاء من قبل ملازم٢ طالب الددا والوكيل مصطفى الحنيطي والرقيب سعيد النمروطي من قسم العلاقات والتوعية المرورية في المعهد المروري الأردني.

وتضمنت المحاضرة عن التصرفات الخاطئة المؤدية إلى الحوادث المرورية وحوادث الدهس وطرق الوقاية من حوادث الدهس وطرق العبور الامن على الطريق وتم توزيع بروشرات توعوية على المشاركين في المعسكر.



وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار من قبل الحضور والاجابة على أسئلتهم واستفسارات.