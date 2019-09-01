“المعهد المروري” يستقبل طلبة المدارس بالحلوى والبوسترات الإرشادية (صور)

عمان- الغد- تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد قام قسم العلاقات والتوعية المرورية في المعهد المروري الأردني بأستقبال الطلبة على بوابات المدارس، انطلاقآ من العاصمة عمان إلى مختلف محافظات المملكة من خلال تفعيل مكاتب الأرتباط التابعة للمعهد المروري الأردني.

جاء ذلك لنشر الوعي المروري لدى الطلبة ولتوفير عبور آمن للطلبة على مداخل المدارس ولارشادهم للطرق الصحيحة للعبور واستخدامهم الأماكن المخصصة للمشاة وضرورة اتباعهم الارشادات التحذيرية حفاظا على سلامة الطلبة لا سيما مع ارتفاع معدلات حوادث الدهس عند بوابات المدارس من قبل بعض السائقين المستهترين والسلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض الطلبة.

واشتمل استقبال الطلبة التي انطلق من أبواب المدارس على توزيع الحلوى، والبوسترات الارشادية، والبروشورات التوعوية على الطلبة كاستقبال لهم أضافة الى محاضرات مرورية قدمت خلال الطابور الصباحي لنشر الثقافة المرورية عند الطلبة لضمان عام دراسي بلا حوادث حيث سيستمر الاشراف على دخول وخروج الطلبة من وإلى المدارس على مدار أسبوعين من بدء العام الدراسي الجديد.

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