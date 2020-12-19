المعونة الوطنية: استقبال طلبات الاستفادة من برنامجي تكافل 3 والدعم التكميلي إلكترونيًا

عمان– حاتم الظاظا- أعلن صندوق المعونة الوطنية، صباح اليوم السبت، بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامجي الدعم الحكومي ” برنامج تكافل 3 وبرنامج الدعم التكميلي”، إلكترونيًا على الرابط ” https://takaful.naf.gov.jo“.

وقال مدير الصندوق عمر المشاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم السبت، ان برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3، موجه للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من البرنامج على دعمٍ نقدي لستة أشهر في المرحلة الأولى، مشيرًا الى ان برنامج الدعم التكميلي، مخصص للأسر الفقيرة “فقر مزمن”.

وأوضح المشاقبة، ان الصندوق يعتمد حاليًا الطلب الإلكتروني الموحد، حيث بإمكان أي أسرة من الأسر المستهدفة بهذه البرامج وسبق وتقدمت بطلب إلكتروني للبرامج التي نفذها الصندوق العودة لهذا الطلب وتحديثه، وإعادة إرساله، حسب النوافذ المخصصة لكل برنامج.

وبين ان فترة تقديم الطلبات إلكترونيا ستكون متاحة من الآن ولغاية صباح يوم الجمعة الأول من كانون الثاني من العام الجديد، على الرابط الإلكتروني ” https://takaful.naf.gov.jo”، داعيًا الأسر التي تحتاج للمساعدة في عمليات التسجيل أو للاستفسار عن هذه البرامج الاتصال بالمركز الوطني للاتصال على الرقم “065008080 ” أو على مركز الدعم والمساندة بالادارة العامة للصندوق على رقم ” 0791268888 “.-(بترا)