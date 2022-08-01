المعونة الوطنية: صرف دعم المحروقات مع مخصصات الشهر الحالي

قال الناطق الإعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة إن الأسر المستفيدة من صندوق المعونة سيصلها دعم المحروقات بشكل مباشر دون الحاجة لأي تقديم إلكتروني أو فتح محافظ أو مراجعة الصندوق.

وأعلن الصوالحة في حديثه لإذاعة “الأمن العام”، أنه سيتم صرف دعم المحروقات مع مخصصات دعم شهر آب/ أغسطس الحالي.

وأشار إلى أن هناك 200 ألف أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي (المعونات الشهرية أو الدعم الموحد) ستحصل على دعم المحروقات.

ويأتي تخصيص الدَّعم للحدِّ من تأثُّر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النِّفط عالميَّاً على أسعار المشتقَّات النفطيَّة محليَّاً.