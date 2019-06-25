المعونة الوطنية: قبول الطلب الالكتروني للدعم التكميلي لا يعني الاستفادة من الخدمات

عمان– قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، ان قبول الطلب الالكتروني الاولي من الاسر التي تقدمت بطلبات للانتفاع من برنامج الدعم التكميلي لا يعني القبول بالبرنامج وبالتالي الاستفادة من الخدمات التي سيقدمها البرنامج، حيث ان هناك اسسا ومعايير وشروط عديدة تم الاعلان عنها يجب ان تحققها الاسرة حتى يتم قبولها بالبرنامج.

واكد المشاقبة في تصريح صحافي، ان طلبات الانتفاع من البرنامج ستخضع لعمليات الفحص والتقييم والتحليل والمراجعة وذلك عند اغلاق باب التسجيل مع نهاية الشهر الحالي، لافتا الى انه سيتم فتح الطلبات ومسحها الكترونياً مع قواعد البيانات الكبيرة التي انشأها الصندوق عن الاسر الاردنية، وفي ضوء نتائج هذا المسح سيتم تحديد الاسر التي تقع ضمن نطاق استهداف البرنامج بشكل اولي ومن ثم ترتيب هذه الاسر من الاشد فقراً الى الاقل فقراً بترتيبات دقيقة وفقا لنظام الاستهداف المعتمد للبرنامج.

واضاف، انه سيتم تحديد قوائم الاسر المؤهلة للاستفادة من البرنامج في مختلف المجالات، حيث سيتم تحديد افقر 25 الف اسرة للاستفادة من خدمة الدعم النقدي المباشر تليها مباشرة تحديد 50 الف اسرة للاستفادة من برنامج التأمين الصحي ومن ثم 10 الاف اسرة للاستفادة من دعم تكاليف النقل العام للأسر الفقيرة، وكذلك تحديد قائمة الاسر المؤهلة للاستفادة من برنامج دعم الطاقة البديلة والمتجددة والبالغ عددها 5 الاف اسرة، بعد ذلك تأتي مرحلة التحقق الميداني حيث سيتم زيارة الاسر المؤهلة للاستفادة من البرنامج للتأكد من استحقاقها لهذا الدعم بشكل نهائي.

واشار المشاقبة، الى ان الاسر المؤهلة بشكل نهائي للاستفادة من خدمات البرنامج وكذلك الاسر التي سيتم رفض طلباتها لعدم انطباق الاسس والشروط عليها سيصلها رسالة نصية بذلك، كما انه سيتم من خلال الرسالة بيان سبب الرفض، مؤكدا انه لن يكون هناك اي دور بشري في عملية تحديد الاسر المؤهلة للاستفادة من البرنامج.

(بترا)