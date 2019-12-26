“المعونة الوطنية”: مساعدات إضافية لأسر بالأغوار الجنوبية

لواء الأغوار الجنوبية – قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، أمس خلال لقائه في نادي غور الصافي بأهالي لواء الأغوار الجنوبية ومجموعة من المواطنين المنتفعين من الصندوق، إنه سيتم تقديم معونات اضافية لجميع الأسر المنتفعة من الصندوق في هذا اللواء.

وأضاف أنه سيتم تبسيط كل الإجراءات وفقا لمنهجية عمل الصـندوق وسيتم الاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، مشيرا إلى أن أبناء هذا اللواء بشكل خاص يعتمدون في رواتبهم ومعيشتهم على العمل الزراعي الموسمي.

واستعرضت النائب رندا الشعار مجموعة من المطالب للمنتفعين من الصندوق منها زيادة عددهم والدعم المقدم لهم، بالإضافة إلى أن الأسر غير المنتفعة من الصندوق لا يوجد لديهم رواتب شهرية.

وأضافت أن الوحدات السكنية التي جاءت بمكرمة ملكية والتي تقطنها أسر عفيفة يجب السعي في تمليكها لهم لأن البعض منهم يتعرض إلى فقدان الوحدة السكنية في بعض الأحيان. -(بترا)