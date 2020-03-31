المعونة الوطنية: 800 ألف أسرة تقدمت لدعم الخبز

عمان– قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن عدد الأسر التي تقدمت بطلبات دعم الخبز إلكترونيا بلغ نحو 800 ألف أسرة.

وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان الصندوق بدأ باستقبال طلبات دعم الخبز إلكترونيا يوم 15 آذار، وسيستمر باستقبال الطلبات إلكترونيا حتى 4 نيسان المقبل، مؤكدا عدم تمديد فترة تقديم الطلبات.

ودعا موظفي القطاع العام والمتقاعدين، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني المسجلين في البطاقة التعريفية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، وأبناء قطاع غزة المسجلين برابط أسري واحد في دائرة الأحوال المدنية، الراغبين بالحصول على الدعم، الى تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني “تكافل” reg.takmeely.jo، وذلك حال انطباق الشروط والمعايير المعتمدة عليهم.

واضاف، ان الآلية الجديدة لدعم الخبز استثنت العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، والمنتفعين من برامج صندوق المعونة الوطنية.

بترا