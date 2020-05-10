المعونة تبدأ استقبال تظلمات عن دعم عمال المياومة إلكترونيا

عمان- يبدأ صندوق المعونة الوطنية اليوم الأحد، بإستقبال طلبات التظلمات إلكترونيا لأرباب الأسر التي لم تستفد من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة ولمدة 10 أيام.

وقال مدير الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بإمكان أرباب الأسر الدخول إلى الموقع الإلكتروني “تكافل” للاستفسار عن حالة الطلب من حيث القبول أو الرفض من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة على الرابط الإلكتروني https://reg.takmeely.jo/RequestStatus.

وبين المشاقبة انه بإمكان رب الأسرة تقديم التظلم على الرابط الإلكتروني https://reg.takmeely.jo/Complaints ولمدة 10 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة التظلم مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الاجراء المناسب، وفي حال رفض الطلب يتم إظهار السبب.

وأوضح أنه يوجد نحو 80 ألف طلب بأسماء أرباب أسر لهم اشتراكات أو تقاعد ضمان، وبالتالي فهم غير مشمولين بالبرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة؛ لان التعامل معهم من اختصاص مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أنه يشترط لاستحقاق الدعم أن يكون المتقدم رب أسرة بموجب دفتر عائلة، أو أي وثيقة أخرى صادرة عن دائرة الأحوال المدنية، ويشمل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

كما يشترط برب الأسرة العامل أن لا يكون مشمولا بقانون الضمان الاجتماعي المعمول به قبل مدة التضرر، أي قبل الأول من نيسان، وانقطاع دخل رب الأسرة المعيل الرئيس لأسرته نتيجة عمله بأحد قطاعات العمل غير المنظم نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا، وأن لا يكون لرب الأسرة أي مصدر آخر للدخل المتكرر خلال مدة التضرر.

وأطلقت الحكومة في وقت سابق برنامج دعم عمال المياومة “العاملين بأجر يومي والمتضررين من حظر التجول بسبب أزمة كورونا، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم المساعدة لأسر عمال المياومة المتضررين من الأزمة.

ورصدت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق همة وطن مبلغ 27 مليون دينار، لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة الذين تضرروا من حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. (بترا)