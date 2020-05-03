المعونة: تحويل الدعم النقدي لنحو 120 ألف أسرة من عمال المياومة

عمان- قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، إن صندوق المعونة قام بتحويل الدعم النقدي الحكومي لأكثر من 120 ألف أسرة، مبينا أنه تم، اليوم الأحد، تحويل الدعم النقدي الحكومي لقرابة 40 ألف أسرة من عمال المياومة.

وأضاف المشاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن العمل جار على تحويل الدعم لأكثر من 30 ألف أسرة تعمل الآن على فتح محافظ الكترونية.

وكشف أن إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق لصالح عمال المياومة 15 مليون دينار من أصل 27 مليونا حولها صندوق همة وطن لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة.

وبين المشاقبة أن الصندوق سيقوم بإرسال رسائل نصية لقرابة 40 ألف أسرة جديدة تمثل الدفعة الرابعة المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة يطالبهم فيها بفتح محافظ إلكترونية لاستقبال الدعم النقدي؛ حيث بلغ عدد الأسر التي أرسلت لهم رسائل نصية لإعلامهم باستحقاقهم للدعم الحكومي لعمال المياومة 155 ألف أسرة.

وأشار أن الصندوق سيكشف في الأيام المقبلة عن باقي المستحقين للدعم من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة، مبينا أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة سيتجاوز عددها 200 ألف أسرة في مرحلته الأولى.

وأوضح المشاقبة أن التبرعات المالية المتواجدة في صندوق همة وطن اسهمت بإيصال الدعم النقدي لأسرة عمال المياومة، حيث رصدت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق همة وطن مبلغ 27 مليونا، لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة الذين تضرروا من حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

بترا