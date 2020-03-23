“المعونة”: تسليم رواتب المنتفعين في منازلهم يوم الأحد المقبل

عمان – أعلن صندوق المعونة الوطنية، أنه سيتم توزيع المعونات المالية الشهرية المتكررة على منتفعي الصندوق في منازلهم، صباح يوم الأحد المقبل، بحسب مديره عمر المشاقبة.

وقال المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت توزيع المعونات المالية الشهرية المتكررة على منتفعي الصندوق في منازلهم، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لقرار حظر التجول.

وأضاف أن كوادر الصندوق سترافق موظفي شركة البريد وبالتعاون مع الحكام الاداريين للقيام بتوزيع رواتب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية في منازلهم، كما ستقوم بعض الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع المعونات المالية على المنتفعين مجانا.

ودعا المشاقبة، المنتفعين الذين قاموا بتغيير مكان سكنهم لتعديل بياناتهم وأرقام هواتفهم على الموقع الإلكتروني https://www.hemayah.jo لتسهيل عملية الوصول إليهم.

وأكد أن دور الصندوق هو الوقوف مع الأسر المحتاجة وتقديم المساعدة لها في ظل الظروف التي يعيشها الأردن، مشيرا إلى أن كوادره في جميع أنحاء المملكة يقومون بدورهم الوطني في جميع الأوقات، وأن هذا الدور هو من اولويات عمل الصندوق في مساندة ودعم الأسر والتخفيف عنها.(بترا)