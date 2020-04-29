“المعونة”: رسائل نصية لــ 40 ألف أسرة جديدة من عمال المياومة لاستقبال الدعم

عمان– بدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الاربعاء، بإرسال رسائل نصية لقرابة 40 ألف أسرة جديدة تمثل الدفعة الثانية المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة يطالبهم فيها بفتح محافظ إلكترونية لاستقبال الدعم النقدي.

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان الصندوق حول اليوم الدعم النقدي الحكومي لقرابة 12 ألف أسرة جديدة من عمال المياومة عبر المحافظ الالكترونية، حيث وصل عدد أسر عمال المياومة المستلمين للدعم النقدي الحكومي قرابة 80 ألف أسرة.

ورصدت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق همة وطن مبلغ 27 مليون، لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة الذين تضرروا من حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ان التبرعات المالية المتواجدة في صندوق همة وطن اسهمت بايصال الدعم النقدي لأسرة عمال المياومة.

وبين المشاقبة ان الصندوق سيكشف في الأيام المقبلة عن باقي المستحقين للدعم من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة، مشيرا الى ان الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة سيتجاوز عددها 200 ألف اسرة في مرحلته الأولى.

بترا