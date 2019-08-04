المعونة: صرف 200 دينار لطلبة التوجيهي المنتفعين

عمان- يعتزم صندوق المعونة الوطنية صرف 200 دينار معونة طارئة لكل طالب منتفعة اسرته من المعونة، ومعدله فوق 90 بالمئة.

وقال مدير عام الصندوق بالوكالة عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن 725 طالبا من أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق استفادوا من المعونة المتكررة شهرياً بقيمة 30 دينارا.

وشدد على أن الهدف من البرنامج الذي أطلق عام 2016 هو تحفيز أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق على الاهتمام بالتعليم، وبذل كل ما لديهم من طاقة للوصول إلى مراتب متقدمة.

واشار إلى أن الصندوق كرم 35 طالبا من أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق المتفوقين في الثانوية العامة خلال عامي 2018 و2019، وأن الصندوق وفر العديد من منح الماجستير لأبناء الأسر المنتفعة منه في جامعات حكومية وخاصة.-(بترا)