المعونة: 1462 أسرة جديدة مستفيدة الشهر الماضي

عمان – الغد – بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة خلال شهر تموز الماضي 1462 أسرة.

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسر التي جرى إيقاف المعونة المالية الشهرية المتكررة عنها بلغت 101 أسرة بسبب الوفاة.

وبين أن الصندوق وسع نطاق المشمولين بالمعونة الشهرية المتكررة، بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية على الأسر الأردنية. وأشار الى أن الصندوق لم يخفض الشهر الماضي قيمة المعونة عن أي أسرة مستفيدة من البرنامج.

وأوضح أن عدد الأسر المنتفعة من المعونة بلغ نحو 105 آلاف أسرة بتكلفة سنوية تتجاوز 101 مليون دينار.