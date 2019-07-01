المغتربون الأردنيون حولوا 1.5 مليار دولار لنهاية أيار

عمان – الغد – أكد البنك المركزي الأردني أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج ارتفعت 5 بالمئة على اساس شهري، فيما ارتفعت 3ر2 بالمئة لنهاية أيار من العام الحالي.

وقال البنك المركزي في بيان اصدره اليوم الاثنين: إن البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين في الخارج بنسبة 5 بالمئة في شهر أيار الماضي لتصل إلى 3ر330 مليون دولار (2ر234 مليون دينار) مقارنة مع 6ر314 مليون دولار للشهر ذاته من 2018.

وارتفع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين بنسبته 3ر2 بالمئة للفترة من كانون الثاني إلى أيار من العام الحالي إلى 5ر1 مليار دولار مقارنة مع 6ر1465 مليون دولار للفترة المقابلة من عام 2018.