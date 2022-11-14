المغربي حارث يتعرض لإصابة في الركبة قبل أيام من انطلاق كأس العالم

باريس – تعرض لاعب خط الوسط المغربي أمين حارث لإصابة في الركبة خلال المباراة الأخيرة لفريق مارسيليا الفرنسي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وهو ما يثيرالشكوك بشكل كبير حول مشاركته مع المنتخب بالمونديال.

وخرج حارث، لاعب خط وسط شالكه الألماني السابق، مصابا خلال المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا على مضيفه موناكو 3 / 2 أمس الأحد ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي، إثر تلاحم مع أكسيل ديساسي في الدقيق 58 .

وعانى حارث /25 عاما/، الذي شارك في 16 مباراة دولية، من آلام في الركبة اليسرى، وينتظر الإعلان عن التشخيص النهائي للإصابة.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الماضية، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعدها يخوض المنتخب المغربي مباراتيه الأخريين في المجموعة السادسة أمام بلجيكا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر وكندا في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وكان المنتخب المغربي قد شارك لأول مرة في المونديال عام 1970 ، ويتأهب حاليا للمشاركة السادسة له في النهائيات. – (د ب أ)