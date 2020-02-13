المغربي زياش ينضم رسميا الى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو

امستردام – أكد نادي أياكس أمستردام متصدر الدوري الهولندي لكرة القدم الخميس انتقال لاعب وسطه الهجومي الدولي المغربي حكيم زياش الى تشلسي الانكليزي بدءا من الصيف المقبل مقابل 40 مليون يورو.

وكتب النادي على موقعه الرسمي: “توصل اياكس الى اتفاق مع تشلسي حول انتقال حكيم زياش الى النادي الانكليزي. يصبح الانتقال ساري المفعول اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2020. اتفق الناديان على مبلغ 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) وقد يصل الى 44 مليون يورو من خلال المتغيرات”.

وانهى الاعلان اياما من التكهنات حول اللاعب البالغ 26 عاما والذي انضم الى اياكس في 2016 من تفنتي مقابل 11 مليون يورو.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic. And great things will happen. 🔮 #𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e — AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020

وكانت صحيفة “تيلغراف” الهولندية التي كشفت عن انتقال المغربي المولود في هولندا الاربعاء، قد أشارت الى ان فرانك لامبارد مدرب تشلسي يعتبر زياش “لاعبا بارزا سيعزز وضع الفريق، وانه أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف”.

ويمنح القانون للأندية امكانية اجراء الصفقات خارج فترة فتح باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإنكليزي وتوقيعها، لكن لا يتم تسجيل اللاعبين في أنديتهم الجديدة حتى فتحها مرة أخرى في فصل الصيف.

ويُعد أياكس أحد أكثر الفرق التي تقوم بتطوير المواهب المحلية قبل انتقالها الى أندية أوروبية كبيرة، على غرار المدافع ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي ولاعب الوسط فرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني.

وخرج اياكس من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحلوله ثالثا خلف فالنسيا الإسباني وتشلسي بالذات، علما أنه بلغ الدور نصف النهائي في الموسم الماضي. انتقل بعدها للمشاركة في الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي حيث سيقابل خيتافي الإسباني.

وسجل زياش الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، 49 هدفا في 160 مباراة رسمية مع اياكس،علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي أيضا (2012-2014). (أ ف ب)