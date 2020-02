المغربي زياش ينضم رسميا الى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو

امستردام – أكد نادي أياكس أمستردام متصدر الدوري الهولندي لكرة القدم الخميس انتقال لاعب وسطه الهجومي الدولي المغربي حكيم زياش الى تشلسي الانكليزي بدءا من الصيف المقبل مقابل 40 مليون يورو.

وكتب النادي على موقعه الرسمي: “توصل اياكس الى اتفاق مع تشلسي حول انتقال حكيم زياش الى النادي الانكليزي. يصبح الانتقال ساري المفعول اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2020. اتفق الناديان على مبلغ 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) وقد يصل الى 44 مليون يورو من خلال المتغيرات”.

وانهى الاعلان اياما من التكهنات حول اللاعب البالغ 26 عاما والذي انضم الى اياكس في 2016 من تفنتي مقابل 11 مليون يورو.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.

And great things will happen. 🔮

#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020