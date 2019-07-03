المغرب.. ضبط 5 أطنان حشيش كانت موجهة نحو أوروبا

الرباط- أعلنت السلطات المغربية الأربعاء ضبط أكثر من خمسة أطنان من الحشيشة في ميناء طنجة المتوسط شمال المملكة، كانت مخبأة على متن شاحنة متجهة إلى أوروبا.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إن عناصرها بميناء طنجة المتوسط تمكنت مساء الثلاثاء من “إجهاض عملية لتهريب خمسة أطنان و540 كيلوغراما من مخدر الشيرا (الحشيشة) على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية”، من دون ذكر وجهتها المحددة.

وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إلى توقيف سائق الشاحنة وهو مغربي في الثلاثين من العمر، لافتا إلى أن التحقيقات جارية من أجل كشف ارتباطات هذه المحاولة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وأعلنت السلطات المغربية إحباط عمليات عدة لتهريب المخدرات منذ بداية السنة، كان آخرها ضبط أكثر من 12 طنا من الحشيشة بضواحي الناظور (شمال) في 12 حزيران/يونيو.

ويعد المغرب من أهم منتجي الحشيشة ومصدّريها في العالم، وهي تزرع بشكل غير قانوني ويتولّى المهرّبون نقلها إلى أوروبا بشكل أساسي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وضبطت السلطات المغربية العام 2018 ما مجموعه 52 طنا من الحشيشة و1,65 طن من الكوكايين و1,3 مليون من الأقراص المهلوسة وحبوب الإكستاسي، وفق أحدث حصيلة رسمية.-(ا ف ب)