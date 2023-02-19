“المغمور” ماكلانج يفاجئ الجميع بتسيد مسابقة “سلام دنك”

سولت ليك سيتي – بقامة تبلغ 1.88 متر، تألق ماك ماكلانج الذي لعب مباراتين فقط في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) طوال مسيرته، وفاز بمسابقة الدنك الساحق التي أقيمت على هامش مباراة “All Stars” أو “كل النجوم” في سولت ليك سيتي بالولايات المتحدة.

وقدم ماكلانج أداء رائعا جذب الأنظار بشدة أول من أمس حين نفذ أربع محاولات ساحقة متقنة من الجولة الأولى، وجمع العلامة الكاملة من النقاط في ثلاث مرات (50 نقطة)، ليقترب بشدة من الأداء المثالي نظرا لأن المرة الرابعة أسفرت عن 49.8 نقطة.

وعلق اللاعب قائلا “يا للروعة! أشعر بالسعادة والامتنان للـ(إن بي إيه) على إعطائي هذه الفرصة”، بعد أن أصبح أول لاعب من دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير (جي-ليج) يخوض مسابقة الرمية الساحقة.

كما وعد ماكلانج بالعودة العام المقبل إلى المسابقة التي تراجعت شعبيتها بين الجمهور على مدار الأعوام الماضية، مؤكدا “إذا تلقيت دعوة فسأعود بالطبع”.

وكان ماكلانج يرتدي قميص ديلاوير بلو كوتس حين اختير للمشاركة في هذه المسابقة، لكنه وقع عقدا قبل أيام مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عاما قد ظهر في مباراتين فحسب من (إن بي إيه)، إحداهما مع لوس أنجليس ليكرز والأخرى مع شيكاغو بولز، وكلتاهما في الموسم الماضي.

وتفوق ماكلانج في النهائي على تراي ميرفي لاعب نيو أورليانز بليكانز الذي فوجئ بأداء هذا الأشقر “القصير” المجهول تماما بالنسبة للجمهور.

من ناحية ثانية، فاز نجم بورتلاند بلايزرز داميان ليلارد بمسابقة الرميات الثلاثية وحسم ليلارد لقب أفضل مسجل عن المسافات البعيدة برمية حاسمة مع صافرة النهاية، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 26 نقطة في ثالث مشاركة له في المسابقة.

قالت “دام” الذي ارتاد جامعة ويبر ستايت، على بُعد 40 كيلومتراً شمال مدينة سولت ليك “يقولون أن المرة الثالثة هي الأفضل وأنا سعيد بحدوث ذلك هنا. الأمور مثالية وأنا سعيد لأنني حققت ذلك عندما عدت إلى يوتا”. وأضاف سادس أفضل مسجل للرميات الثلاثية في تاريخ الدوري عن فوزه بالكأس “معظم أفضل الرماة في تاريخ رياضتنا لديهم واحدة” و”لكون سبق لي أن شاركت في هذه المسابقة عدة مرات ولم أفز بها، أردت فقط أن أحقق ذلك مرة واحدة على الأقل”.

وتفوق ليلارد، البالغ 32 عاماً، في النهائي على لاعبي إنديانا بايسرز بادي هيلد، الفائز عام 2020، وساكرامنتو كينجز تيريز هاليبورتون، صاحب 31 نقطة في الجولة الأولى من المسابقة، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن كوري في العام 2021.

وفاز ثلاثي يوتا جاز المكون من جوردان كلاركسون وكولين سيكستون ووكر كيسلر بمسابقة المهارة، والتي تتكون من دورات التمرير والرماية والتتابع.-(وكالات)