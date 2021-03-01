المفتي العام للمملكة يشيد بدور “جامعة العلوم الإسلامية”

عمان- أكد المفتي العام للمملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أهمية الدور الذي تقوم به جامعة العلوم الإسلامية العالمية، في نشر وسطية الإسلام.

وأشاد الشيخ الخصاونة، خلال زيارته وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات برؤية ورسالة الجامعة، وحرصها على استقطاب الطلبة من دول العالم الإسلامي لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة حرص الجامعة لاستحداث تخصصات أكاديمية يتطلبها كل من سوق العمل المحلي والعربي، وفقا لدراسات علمية.

وبين الأستاذ الدكتور الخلايلة، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سليم الحتاملة ومساعد رئيس الجامعة الدكتور هارون القضاة، أن الجامعة تحرص على مواكبة التميز الأكاديمي، بما ينعكس على مخرجات العملية التدريسية التي عمادها الطلبة.