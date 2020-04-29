المفرق: “أزمة كورونا” ترفع الطلب على المياه بنسبة 40 %

حسين الزيود

المفرق – ساهمت ساعات الحجر المنزلي والعطلة الطويلة، التي فرضتها الظروف الصحية لمكافحة وباء كورونا، في زيادة استهلاك واستعمال المياه بنسبة 40 % في محافظة المفرق، وفق مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني.

وبين المومني، أن ظروف تواجد غالبية المشتركين في منازلهم بمختلف مناطق محافظة المفرق زاد من استهلاك المياه، لافتا إلى أن الوضع المائي في المحافظة يعد ممتازا، ولم تسجل اي شكوى من نقص المياه، إذ عملت إدارتا مياه المفرق على ضخ كميات مناسبة تكفي احتياجات المشتركين.

وأكد أنه لا يوجد أي قرارات بفصل المياه عن المشتركين، فضلا عن وجود تسهيلات من قبل شركة المياه للمشتركين لغايات الدفع وعدم تراكم الذمم المالية بحق اي مشترك.

من جهته أكد مدير إدارة مياه البادية الشمالية الشرقية، المهندس مروان تركي، أن الإدارة زادت ساعات ضخ المياه، من 700 متر مكعب لكل ساعة سابقا، إلى 900 متر مكعب لكل ساعة، بعد الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا، معتبرا أن إيصال المياه إلى المشتركين في مناطق المديرية يتم من خلال الآبار المخصصة لذلك وبما يلبي طلبات المشتركين.

وأشار إلى أن إدارة المياه تعمل على ضخ المياه بشكل منتظم وفقا لبرنامج توزيع المياه المعتمد، لإيصالها إلى كافة المشتركين وفي مختلف المناطق التابعة لإدارة مياه البادية، من دون حصول نقص في كميات المياه التي يتم ضخها.

واضاف ان الإدارة عملت على استئجار بئر مياه خاص لمدة شهر لضمان ضخ كميات كافية من المياه في منطقة الكوم الأحمر، عوضا عن كميات المياه التي يتم ضخها سابقا من آبار توقف الضخ منها بسبب تدني إنتاجها.

وكانت إدارة مياه البادية الشرقية نفذت عدة مشاريع مائية في مناطق مختلفة من لواء البادية الشمالية الشرقية بهدف تحسين شبكات المياه وتركيب شبكات مياه جديدة، إضافة إلى أعمال الصيانة الدائمة والمستمرة لأي أعطال تظهر وبما ساعد على تقليص فاقد المياه البالغ 60 %، موضحا أن إدارة المياه في البادية الشرقية باتت تواجه طلبا متناميا على الاشتراك بشبكة المياه حيث شهدت المنطقة توسعا عمراني بارز، فيما استقبلت الفترة الأخيرة 1000 طلب جديد لغايات الاشتراك بالمياه.

ولفت إلى أن التواجد السوري في مناطق مختلفة من لواء البادية الشمالية الشرقية زاد كذلك من الطلب على المياه، ما دفع بزيادة كميات المياه التي يتم ضخها وبما يكفي احتياجات السكان.

وقال تركي، إن إدارة المياه تحملت خلال الفترة الماضية من العام الماضي نفقات مالية فاقت ال74 الف دينار امتدت ل10 أشهر من العام الماضي بدل استئجار المياه من بئر خاص لإيصال المياه بكفاءة للمشتركين، منوها انها استجلبت أكثر من 141 ألف متر مكعب من المياه من خلال عملية الاستئجار، ما ساعد على ضخ كميات كافية للسكان في منطقة الكوم الأحمر بعد توقف البئر التي تزود المنطقة جراء تدني إنتاجيتها.

وبين أن، إدارة مياه البادية الشمالية الشرقية تقدم خدماتها ل11 ألف و 500 مشترك.