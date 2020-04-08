المفرق: ألفا عامل مياومة في منطقة الخالدية بلا مصدر دخل

حسين الزيود

المفرق – أدى توقف العمل في قطاع الإنشاءات في قضاء الخالدية، بمحافظة المفرق بسبب حظر التجول ومنع العمل لمنع انتشار فيروس كورونا، إلى تعطل قرابة 2000 شخص ممن يعملون بهذا القطاع ينظام الأجرة اليومية، ما جعلهم بلا مصادر دخل.

ويقول عبدالله الطرمان، احد عمال المياومة في قطاع الإنشاءات ويعمل بالحجر والاسمنت، أنه بات يواجه ضغطا متزايدا مع طول أمد التوقف عن العمل الذي رافقه توقف تقاضي الأجرة، باعتباره يعمل بالمياومة، لافتا إلى أن الإستمرار في تدبير نفقات الأسرة في ظل توقف الدخل يعد أمرا شاقا.

ويلفت الطرمان، إلى أنه بات يتحمل ديونا، بعد أن لجأ إلى الاقتراض المالي لتوفير سيولة مالية تمكنه من الإنفاق على أسرته، معتبرا أن ذلك يزيد”الطين بلة” كونه بات يتحمل أعباء مالية تفوق حجم الدخول المالية التي سيحصل عليها مستقبلا بعد عودة العمل.

ويوضح أن، المبادرات المجتمعية التي ينظمها بعض فاعلي الخير لمساعدة من توقف عملهم، غير قادرة إلى حد بعيد، على التماهي مع الظروف التي يعيشها كثير من الأفراد، خصوصا وأن هناك تواجدا لافتا للعاملين بالأجرة اليومية في المنطقة، ما يزيد من صعوبة تذليل المشكلة والوصول إلى جميع الأشخاص الذين توقف دخلهم خلال الفترة الأخيرة.

ويبين سكان، أن هذه الفئة من المواطنين، ممن تضرروا بعد توقف مداخيلهم المالية جراء توقف العمل، باتوا في حاجة إلى وقفة اجتماعية تساعدهم على تأمين متطلبات الأسرة المختلفة لحين عودة عملهم وقدرتهم على تلبية متطلبات حياة أسرهم، مشيرين إلى أن هناك مبادرات اجتماعية يتم تسييرها من قبل أهالي المنطقة لتوفير احتياجات الأسرة من المواد التموينية اللازمة.

ويقول عايد الخالدي، وهو رئيس بلدية أسبق، إن قضاء الخالدية، يضم قرابة 2000 شخص توقفت أعمالهم باعتبارهم من الفئات التي تعمل ضمن نطاق الأجرة اليومية، التي توقفت بعد إجراءات أوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة وجاءت لمكافحة مرض كورونا، منوها أن الأهالي في قضاء الخالدية عمدوا إلى تنفيذ مبادرات تعتمد على الراغبين بتقديم مساعدات لمن لحق به الضرر جراء توقف العمل والدخل المالي.

واشار إلى أنه يتم جمع مساعدات عينية أو مالية من قبل السكان وأهل الخير، ممن يرغبون بالوقوف إلى جانب من توقفت أعمالهم ودخولهم المالية وبحسب المتوفر لمساعدة المتضررين.

ويشير إلى أن قضاء الخالدية يسكنه أكثر من 40 ألف نسمة، يعمل كثير منهم في قطاعات مختلفة تسري عليهم أنظمة الأجرة المالية اليومية، لافتا إلى أن القضاء يشهد انتشارا للعديد من مزارع الدواجن والثروة الحيوانية، والمصانع التي تنتشر في قضاء الظليل، والتي يعمل فيها الكثير من أبناء المنطقة وبالتالي توقف عملهم ودخولهم بعد أن توقف العمل بهذه المنشآت.

ويبين الخالدي، أن كثيرا من العاملين يواجهون متطلبات مهمة، تتعلق بمتطلبات الأسرة اليومية من مختلف الاحتياجات، فضلا عن التزام كثير من الأسر بمتطلبات مالية مستقبلية لقاء نفقات فواتير الكهرباء والمياه، ما يجعل من توقف العمل والأجرة لهذه الشريحة من المواطنين سببا في مواجهة ضائقات مالية متعددة.