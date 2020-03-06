المفرق: أمطار غزيرة وتساقط للبرد (فيديو)

حسين الزيود

المفرق – شهدت مناطق مختلفة في محافظة المفرق هطولا غزيرا للأمطار وتساقطا للبرد بأوقات مختلفة اليوم الجمعة.

وشهدت منطقة قاسم وسائر مناطق دير الكهف هطولات مطرية غزيرة وتساقطا للبرد، فيما بين رئيس بلدية دير الكهف محمد عودة البنيان، أن المناطق بشكل عام ضمن حدود البلدية عمها هطول المطر، من دون أن تسجل أي حوادث.

وهطلت الامطار مصحوبة بالبرد بغزارة في مناطق بلدية رحاب، وفق رئيس البلدية الدكتور حسين الزيود، الذي أشار انه لم يكن هناك أي حوادث.

وما تزال تشهد العديد من مناطق محافظة المفرق هطولا للأمطار.

وقال متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية أحمد السحيم، أن مختلف مناطق اللواء شهدت هطولا للأمطار وتساقط البرد، فيما لم تسجل هناك حوادث.