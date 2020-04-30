المفرق: إتلاف لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

المفرق– أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة المفرق أمس الأربعاء، أكثر من 400 كيلو غرام من اللحوم مخزنة بطريقة غير صحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى كميات من العصائر والحلويات والمواد الغذائية في عدد من المحال التجاري.

وقال محافظ المفرق ياسر العدوان لـ(بترا) إنه تم ضبط المواد الغذائية واللحوم الفاسدة خلال جولة ميدانية للجنة الصحة التي ضمت مساعد محافظ المفرق لشؤون الصحة والسلامة العامة إبراهيم الوحوش ومدير الدائرة الصحية خالد الشلبي ووفدا من وزارة الصناعة والتجارة والأمن العام.

وأوضح العدوان أنه تم تشكيل لجان للرقابة على الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين دون أي احتكار أو رفع للأسعار، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين العابثين بصحة المواطن وسلامته.

وأضاف إنه حرصا أيضا على أهمية توعية أصحاب المنشآت والمحال بالمحافظ الإلكترونية والتسجيل في الضمان الاجتماعي فقد تم تنفيذ زيارات شملت 125منشأة ومحلا تجاريا في المحافظة.

من جهته، اكد مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق خالد الشلبي ان اللجان تنقسم الى قسمين، قسم خاص للرقابة والتفتيش على الاسواق والمحال التجارية وتقيدها بالتعليمات الحكومية واجراءاتها الوقائية، ولجنة تعمل على نشر التوعية بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية للمحافظة على صحة المواطن وسلامته، لافتا إلى أنه لن يكون هنالك تهاون مع المخالفين.

(بترا)