المفرق: إغلاق مداخل الوسط التجاري بالحواجز الاسمنتية لمنع التجمعات

المفرق- قال محافظ المفرق ياسر عبدالرحمن العدوان انه تم وضع حواجز اسمنتية على مداخل السوق التجاري في مدينة المفرق لضمان عدم حدوث تجمعات كبيرة للمواطنين في داخل السوق وذلك ضمن الجهود التي تبذلها جميع الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ان هذا الاجراء يأتي لتمكين الأجهزة العاملة من زيادة التركيز على تطبيق اجراءات الحظر في باقي الأحياء والمناطق الأخرى بما يضمن عدم حدوث خروفات في تلك المناطق. وبين العدوان انه منذ بدء تطبيق اجراءات الحظر في محافظة المفرق فقد تم ضبط وحجز 300 مركبة مخالفة لاجراءات الحظر اضافة الى اغلاق عشرات المحال التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة.-(بترا)