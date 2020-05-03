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المفرق: إغلاق 5 محلات تجارية ومخالفة 15

منذ 53 دقيقة
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المفرق- حررت مديرية صناعة وتجارة وتموين المفرق عبر لجانها الرقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك، 15 مخالفة واغلقت خمسة محلات تجارية مخالفة للتعليمات.
وقال مدير الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق فتحي البشابشة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد، إن المديرية كثفت من جولاتها التفتيشية على محلات بيع الخضار والفواكه واللحوم والمواد التموينية والحلويات والمخابز، لافتا الى استمرارية الجولات التفتيشية للحيلولة دون التلاعب بقوت وغذاء المواطن.
وبين انه تم توجيه 15 مخالفة لمحال تجارية واغلاق خمسة محلات خالفت التعليمات من خلال رفع الاسعار او عدم اعلانها، مشيرا الى انه يتم العمل مع لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة والدوائر المعنية كفريق واحد من خلال الرقابة والمتابعة الميدانية على الأسواق والأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بالتزامن مع حركة تجارية نشطة.
ودعا المواطنين للإبلاغ عن كافة السلبيات، مؤكدا استعداد المديرية لتلقي كافة الشكاوى والتعامل معها بكل جدية وشفافية.
–(بترا)

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