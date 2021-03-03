المفرق: إغلاق 6 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع

المفرق- أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، عن مخالفة واغلاق 6 منشآت في مناطق مختلفة من المحافظة لمخالفتها أوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وقال العدوان إن لجانا أمنية مختصة من مديرية شرطة محافظة المفرق، ضبطت خلال جولاتها التفتيشية على المحلات منشآت تقدم خدماتها أثناء الحظر الجزئي المفروض بموجب أوامر الدفاع.

واضاف أن هذه الكوادر اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وإغلاق المحلات وتوقيف اصحابها، مؤكدا أن الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة يوميا.