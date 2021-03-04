المفرق: إنجاز مرحلتين من مشروع تسمية الشوارع والترقيم

المفرق- أنهت بلدية المفرق الكبرى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تسمية الشوارع وترقيم المباني في مدينة والذي تنفذه البلدية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبدعم من برنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.

وقال مدير التنمية المحلية في بلدية المفرق الكبرى عماد الدغمي انه تم الانتهاء من تسمية وترقيم الشوارع في 14 حيا من احياء مدينة المفرق، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشمل بقية الاحياء.

واضاف في تصريح اليوم الخميس لـ (بترا) ان المشروع يساهم في تحسين تقديم الخدمات البلدية والفرص الاقتصادية في المجتمعات من خلال تحديد موقع الاماكن السكنية والتجارية والخدمية والسياحية بدقة متناهية الامر الذي يضمن حصول المواطنين على الخدمات بطريقة اسرع ويفتح آفاقا لتسهيل تحسين الخدمات البلدية والفرص الاقتصادية المحلية في المستقبل.

وبين الدغمي ان مشروع التسمية والترقيم ينفذ وفق افضل الممارسات والمعايير من خلال قيام المهندسين والمساحين بتجهيز مخططات الشوارع وعرضها على المجلس البلدي لمراجعتها، لافتا الى انه وفي اعقاب ذلك يتم رفع مخططات الشوارع بالاسماء والارقام للمجلس البلدي لإقرارها ومن ثم تثبيت اللوحات بالأسماء والارقام في الشوارع وعلى الابنية. بترا