المفرق.. إيقاف 7 تجار لمخالفتهم القانون

حسين الزيود

المفرق – أوقف محافظ المفرق ياسر العدوان، اليوم الخميس، 7 تجار بمختلف مناطق المحافظة لارتكابهم مخالفات توجب تطبيق القانون.

واشار العدوان إلى أن، التجار تم إيقافهم مساء اليوم جراء ارتكاب مخالفات تتعلق بعدم الإلتزام بلائحة تسعير الخضار والفواكه ومخالفة فتح محال تجارية نص القانون على إغلاقها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم أخذ تعهدات خطية على القصابين بضرورة الذبح في المسلخ المخصص لهذه الغاية، فيما سيتم عكس ذلك إيقاف كل من يخالف هذه التعليمات، لافتا إلى أن الجولات التي تنفذها اللجنة المشكلة من جميع الأطراف المعنية في محافظة المفرق تعمل بشكل مستمر بهدف ضبط تطبيق القانون.

وكانت هناك مخالفات ارتكبها تجار برفع أسعار الخضار والفواكه بشكل لافت.